سوريا.. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار منطقة السيدة زينب جنوب دمشق (صور)

أفادت وزارة الداخلية السورية مساء اليوم الخميس بارتفاع عدد ضحايا انفجار عبوة ناسفة في منطقة السيدة زينب جنوب العاصمة دمشق.

وذكرت الوزارة في بيان أن 6 مدنيين لقوا مصرعهم وأصيب حوالي 23 آخرين كحصيلة أولية جراء التفجير الإرهابي الذي طال شارع كوع السودان في بلدة السيدة زينب بريف دمشق، إثر انفجار دراجة نارية بالقرب من سيارة تاكسي عمومي نوع سابا.

وأفادت بأن دوريات من شرطة ناحية السيدة زينب وفرع الأمن الجنائي بريف دمشق وفوج إطفاء ريف دمشق والإسعاف حضرت إلى مكان الانفجار وتم نقل جثامين الضحايا وكذلك المصابين إلى مشافي دمشق وريفها.

وأشارت إلى أن محافظ ريف دمشق وقائد الشرطة حضرا إلى مكان التفجير، مؤكدة أن التحقيقات مازالت مستمرة.

المصدر: RT