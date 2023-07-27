السجن لمدان دفع رشاوى لمسؤولين في وزارة النفط العراقية

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الخميس، عن صدور قراري حكم غيابيين بالسجن لمدة عشر سنوات لكل منهما، بحق مدان بدفع رشاوى وعمولات لمسؤولين حكوميين.

وذكرت في بيان صحفي أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكمين غيابيين بالسجن لمدة عشر سنوات لكل منهما على المدان على خلفية تقديمه رشاوى وعمولات لعدد من المسؤولين في وزارة النفط، من بينهم مسؤول سابق هارب لقاء حصوله على امتيازات وعقود من شركة نفط البصرة، دون وجه حق".

وأضافت أن "المحكمة المذكورة بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة بالدعوى، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، فأصدرت قراري الحكم الغيابيين البالغ مجموع أحكامهما عشرين سنة، وفقاً لأحكام المادة (310) من قانون العقوبات".

المصدر: RT