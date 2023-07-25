جبهة الخلاص الوطني التونسية تحتج ضد الرئيس قيس سعيد (فيديو)

نظمت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، وقفة احتجاجية في الذكرى الثانية لإعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية وحله أغلب الهيئات الدستورية.

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وجري الاجتماع العام اليوم الثلاثاء قبالة المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة، المكان التقليدي لتجمعات المعارضة احتجاجا على أسلوب سعيد في الحكم، تزامنا مع الاحتفاء بالذكرى 66 لعيد الجمهورية التونسية.

يذكر أن رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، كان قد قال إن الجبهة ستنظم يوم 25 جويلية 2023 مهرجانا سياسيا بشارع الحبيب بورقيبة في العاصمة، للتعبير عن رؤيتها للوضع وعن أهدافها وعن برنامجها وللمطالبة برحيل ما يصفه بـ"الإنقلاب" وبتنظيم انتخابات مبكرة بعد إجراء حوار وطني.

المصدر: RT