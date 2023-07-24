من هم السياح الأكثر إنفاقا في مصر؟

أعلن عضو الاتحاد العام المصري للغرف السياحية، حسام هزاع، أن بلاده تستهدف استقطاب 30 مليون سائح بحلول 2028 بقيمة إيرادات تصل إلى 30 مليار دولار.

وخلال لقاء معه ببرنامج "صالة التحرير"، أوضح حسام هزاع أن السياح من دول الخليج هم الأكثر إنفاقا خلال زياراتهم لمصر، كما أشار إلى أن متوسط إنفاق السائح الصيني عالٍ جدا، مؤكدا أن الصين يخرج منها سنويا 300 مليون سائح، في حين يعتبر السائح الهندي أقل إنفاقا من الصيني، لكنه دائم السفر.

وقال هزاع: "يوجد لدينا الآن ما يقرب من 230 ألف غرفة فندقية، ويجب أن تزيد لـ500 ألف غرفة، من أجل استيعاب عدد السياح الذي يتزايد خلال الفترة المقبلة".

وأردف: "لا بد أن تكون هناك خطة تسويقية لجذب السياح وفتح الآفاق أمام جميع الدول، بالإضافة إلى فتح المجال الجوي للطيران الخاص بأسعار أقل تكلفة".

المصدر: "المصري اليوم"