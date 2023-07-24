مصر تكشف عدد اللاجئين على أراضيها

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن بلاده استقبلت أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ، و40 بالمئة من إجمالي الفارين من العنف في السودان.

إقرأ المزيد

وأوضح مدبولي، في كلمة ألقاها أمام المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية بالعاصمة الإيطالية روما، أن "مصر تستضيف أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ، بنسبة تتجاوز 8 بالمئة من تعداد السكان، يستفيدون على قدم المساواة مع المصريين، من الخدمات الأساسية".

وأكد أن ذلك "أدى إلى زيادة أعداد الوافدين إلى مصر بنسبة قدرها 50 بالمئة عن عام 2018".

ولفت إلى أن "مصر استقبلت مؤخرا أيضا ما يقرب من 40 بالمئة من إجمالي الفارين من أعمال العنف في السودان".

وانتقد مدبولي "محدودية الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي"، للوافدين رغم "التحديات الاقتصادية المتزايدة"، مؤكدا أنه "لا يتناسب مع حجم الأعباء التي تتحملها مصر".

وبشأن الهجرة غير النظامية، قال إنه "لم يبحر أي مركب يحمل مهاجرين غير شرعيين من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016".

وفي ختام كلمته، أشار رئيس الوزراء المصري إلى أن "اجتماع اليوم يأتي بعد وقوع أحد أسوأ حوادث غرق مهاجرين في البحر المتوسط الذي حصد حياة ما يقرب من ألفيّ مهاجر". ودعا إلى "تحرك فوري وعاجل لاقتلاع تلك الظاهرة".

واستضافت روما، أمس الأحد، مؤتمر دوليا حول الهجرة، بعنوان "المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة غير النظامية"، بحضور ممثلي 21 دولة بينها تركيا، ومنظمات دولية بينها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.

المصدر: بوابة الأهرام