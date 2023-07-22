نصر الله: إذا صح وقوف الموساد خلف ما جرى بالسويد فإننا أمام حركة ستستمر وتحتاج لمواقف قوية

قال أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إنه إذا صح وقوف الموساد الإسرائيلي خلف تدنيس القرآن في السويد، "فإننا أمام حركة ستستمر وتحتاج لمواقف قوية شعبيا ورسميا".

ودعا حسن نصر الله إلى تصعيد الموقف بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد، معبرا بالقول "يجب ألا نغتر بالاعتذارات".

وأضاف نصر الله أن "مبادرة العراق كانت الأهم على المستوى الرسمي، باستدعاء القائم بالأعمال العراقي من السويد".

واعتبر أمين عام "حزب الله" أن استمرار السويد بهذا النهج يجعلها تصنف كـ"دولة محاربة للإسلام والمسلمين" في "الشرع الإسلامي"، مثلما قال.

وأضاف حسن نصر الله: "إذا صح التقدير بأنّ الموساد يقف خلف ما جرى في السويد فإننا أمام حركة ستستمر وتحتاج إلى مواقف قوية شعبيا ورسميا".

ودعا نصر الله إلى "عدم القيام بأي مبادرات فردية خارج التوجيهات، لأن بعضها قد تسيء إلى مسار المواجهة"، موضحا أنه "لا يجوز على الإطلاق أن نفتح الباب في لبنان لأي مصطاد في الماء العكر".

وأكمل: "نستطيع معا أن نواكب هذه المعركة وأن نصل إلى اليوم الذي نمنع فيه أي تطاول على رموزنا ومقدساتنا".

وسبق أن قام المواطن العراقي المقيم في السويد، سلوان موميكا، بتمزيق نسخة من القرآن والعلم العراقي أمام سفارة بغداد في ستوكهولم، في واقعة هي الثانية لنفس الشخص، بعد أن رخصت له السلطات السويدية باستهداف مقدسات المسلمين.

المصدر: الميادين