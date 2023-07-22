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تحذير عاجل للمصريين اليوم منتصف الليل

أخبار العالم العربي

تحذير عاجل للمصريين اليوم منتصف الليل
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ناشدت الشركة القابضة لكهرباء مصر المواطنين بعدم استخدام المصاعد خلال التوقيت الذى حددته شركات توزيع الكهرباء لفصل التيار.

تحذير عاجل للمصريين اليوم منتصف الليل
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وقررت الشركة العمل بمواقيت الفصل الجديدة، اعتبارا من منتصف ليلة السبت، الموافق لـ22 يوليو.

وحددت الشركة القابضة لكهرباء مصر رأس الساعة لبدء فصل التيار مع مراعاة أن يتم ذلك بمدة زمنية لـ10 دقائق قبل رأس الساعة، و10 دقائق بعدها، على ألا تزيد مدة الانقطاع عن ساعة واحدة من وقت فصل التيار.

وتكرر الشركة القابضة لكهرباء مصر مناشدة المواطنين عدم استخدام المصاعد خلال الفتره المحددة للفصل.

المصدر: الأهرام

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