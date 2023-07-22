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لوكاشينكو يغادر إلى روسيا للقاء بوتين

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لوكاشينكو يغادر إلى روسيا للقاء بوتين
Legion-Media
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توجه رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، إلى روسيا للقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وأعلنت قناة "تلغرام" المقربة من مكتب الخدمة الصحفية التابع للرئاسة البيلاروسية أن "الرئيس لوكاشينكو توجه إلى روسيا في زيارة عمل، حيث سيعقد اجتماعا مع الرئيس بوتين، يوم غد 23 يوليو 2023".

ويشمل جدول أعمال الاجتماع مناقشة قضايا تطوير العلاقات الروسية البيلاروسية، والشراكة الاستراتيجية، بالإضافة إلى التعاون والتكامل في إطار دولة الاتحاد.

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المصدر: تاس

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