الصدر تعليقا على حرق القرآن: ما عاد الكلام ينفع!

أعرب زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر اليوم السبت، عن تنديده الشديد بتكرار حرق القرآن الكريم وتدنيسه في السويد والدنمارك.

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وقال الصدر في تغريدة على "تويتر": "ما عاد الكلام ينفع ولا اليراع مقنع.. وبات الدين غريبا وبات المدافع عنه مريبا".

وأضاف: "اللهم فتقبل هذا القربان.. ودفاعنا عن الأديان.. والثورة من أجل القآن.. واتباعنا لهدي الفرقان"، وتابع: "فلا تهلكنا بما فعل الفاعلون أو سكت الساكتون أو قصر المقصرون أو هادن المهادنون".

وختم الصدر: "فانتظروني اني معكم من المنتظرين".

وفي وقت سابق، قال زعيم التيار الصدري إن السويد أعلنت عداءها للإسلام والعراق والكتب السماوية بعد موافقات حرق القرآن والعلم العراقي، مشيرا إلى أنه سينتظر الرد الرسمي الحازم قبل أي تصرف خاص به.

وأقدمت مجموعة دنماركية يمينية متطرفة مناهضة للإسلام أمس الجمعة على حرق نسخة من القرآن أمام السفارة العراقية بالعاصمة كوبنهاغن.

وألقى أنصار المجموعة العلم العراقي والمصحف على الأرض وداسوا عليهما، في بث مباشر لجريمتهم عبر "فيسبوك".

المصدر: RT