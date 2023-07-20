الصدر ردا على حرق القرآن: سوف أنتظر الرد الرسمي الحازم قبل أي تصرف خاص بي

قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، أن السويد أعلنت عداءها للإسلام والعراق والكتب السماوية بعد موافقات حرق القرآن والعلم العراقي.

وأكد في بيان صحفي عقب حرق أنصاره للسفارة السويدية أن "بعد أن أعلنت السويد عداءها للإسلام والكتب السماوية لأنها لا تؤمن بمثل هذه الأمور السماوية الظاهرية والباطنية، فها هي تتعدى الخطوط الدبلوماسية والأعراف السياسية وتعلن عداءها للعراق بأن أعطت الموافقة على حرق علم العراق".

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وأضاف: "إنني هنا سوف أنتظر الرد الرسمي الحازم قبل أي تصرف خاص بي، وحسب فهمي إن حرق علم العراق فعلا، فإن على الحكومة ألا تكتفي بالشجب والاستنكار، فذلك يدل على الضعف والاستكانة".

وتابع الصدر: "أما حرق القرآن مجددا فلا يقابله حرق التوراة أو الإنجيل، بل على شعوب العالم نصرة السماء وإلا حل بنا ما لا يحمد عقباه، ولات حين مندم".



المصدر: RT