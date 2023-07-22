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مقتل شخص وإصابة 24 جراء حريق بمشفى للأمراض النفسية في دمشق (صور)

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مقتل شخص وإصابة 24 جراء حريق بمشفى للأمراض النفسية في دمشق (صور)
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قتل شخص وأصيب 24 آخرون اليوم السبت جراء حريق اندلع في إحدى الغرف بمشفى ابن رشد للأمراض النفسية في العاصمة السورية دمشق.

وقالت وزارة الصحة السورية في بيان لها إن بين المصابين 3 كوادر من مشفى ابن رشد، و16 نزيلا و5 مرافقين لهم.

مقتل شخص وإصابة 24 جراء حريق بمشفى للأمراض النفسية في دمشق (صور)

وأشار البيان إلى أن كوادر المشفى ومنظومة الإسعاف والطوارئ وفوج الإطفاء والدفاع المدني استجابوا للحادث على الفور، وحضرت جميع الجهات المعنية إلى المكان، مؤكدة أن التحقيقات جارية لمعرفة سبب الحريق الذي تم إخماده خلال أقل من نصف ساعة، وعزل انتشاره إلى الجوار.

مقتل شخص وإصابة 24 جراء حريق بمشفى للأمراض النفسية في دمشق (صور)

وأضاف البيان أن وزير الصحة حسن محمد الغباش، رافق المصابين الذين تم إخلاؤهم إلى مشفى ابن النفيس، وتابع حالتهم الصحية.

وأكد أن جميع النزلاء ومرافقيهم بصحة جيدة، وتلقوا الرعاية اللازمة.

مقتل شخص وإصابة 24 جراء حريق بمشفى للأمراض النفسية في دمشق (صور)
مقتل شخص وإصابة 24 جراء حريق بمشفى للأمراض النفسية في دمشق (صور)

المصدر: RT

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