مصر.. وزارة التعليم تحذر من الانسياق خلف منشورات متداولة بخصوص نتائج الثانوية العامة

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر من الانسياق خلف منشورات تدعي إمكانية تعديل درجات طلاب الثانوية العامة 2023 في الامتحانات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في بيان أن عملية رصد درجات الطلاب تتم بشكل إلكتروني دون أي تدخل بشري، حيث تمر بالعديد من المراحل الدقيقة التي تخضع لنخبة من الكوادر ذوي الخبرات المتميزة لضمان تحقيق الدقة والجودة.

وناشدت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق خلف هذه المنشورات المضللة، التي يستهدف ناشروها النصب والاحتيال على الطلاب وأولياء الأمور بهدف جمع الأموال.

وناشدت الوزارة أيضا كافة وسائل الإعلام بالالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة والمتحدث الرسمي فقط، فيما يتعلق بكافة المعلومات الخاصة بمؤشرات وموعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة.

وأعلن وزير التربية والتعليم المصري، رضا حجازي، في وقت سابق، عن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة هذا العام، حيث تجاوزت 90%، كما تجاوزت نسبة الحاصلين على 95% أو أكثر 1.5% من عدد الطلاب، لافتا إلى أن نسبة النجاح في اللغة الثانية تجاوزت 91% فأكثر، وأن الحاصلين على 95% فأكثر تجاوزوا 20% من عدد الطلاب.

المصدر: "القاهرة 24"