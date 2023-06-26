"في دولة عربية".. مصريون يحتلون المراكز الأولى في الثانوية العامة (فيديو)

اعتمد وزير التعليم الكويتي حمد العدواني نتائج الثانوية العامة 2023 بالقسمين العلمي والأدبي، والتعليم الديني للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

وحصل عدد كبير من الطلاب المصريين على المراكز الأولى في نتائج الثانوية العامة، حيث توجت بالمركز الأول مكرر علمي بمجموع 100% الطالبة المصرية آلاء عصام حسن عبد العزيز، كما حصلت الطالبة نادين أبو هاشم أحمد، على الترتيب الأول مكرر من القسم العلمي بنسبة 100%.. وحصل الطلاب المصريون على المركز الأول مكرر بالقسم العلمي بمجموع 100%، وهؤلاء الطلاب هم: إيلاري هاني سند، والطالبة جودي أحمد السيد، وحبيبة إسماعيل محمد، وحنينى محمد نبيهى، ورنا على السيد، وعمرو محمود السيد، ومحمد إبراهيم عبدة، ومعاذ أحمد حامد، وهنا سامي محمد خلف، وهند جهاد أبوكيلة، وياسمين ياسر محمد، ويمنى عمر زين العابدين.

وفي القسم الأدبي حصلت الطالبة ملك هاني متولي، على المركز الأول، وحصلت الطالبة أسماء شريف بكر، على المركز الثاني، وفي المركز الثالث شذى تامر سعيد.

فيديو/ الاولى على الكويت مريم ناجي ماهر وبعد تكريمها من قبل وزير التربية تجيب على سؤال: كيف يستطيع الطالب الحصول على نسبة 100% في الثانوية العامة؟! pic.twitter.com/6jtMeZvTD7 — المجلس (@Almajlliss) June 26, 2023

وبلغ إجمالي أوائل الثانوية العامة الكويتية من الطلبة المصريين، بقسميها الأدبي والعلمي، 53 طالبا وطالبة، خلال العام الدراسي 2022/2023.

المصدر: RT