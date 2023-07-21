 
مباشر

مقتل موظف أردني في برنامج الأغذية العالمي جنوبي اليمن

أخبار العالم العربي

مقتل موظف أردني في برنامج الأغذية العالمي جنوبي اليمن
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vq8a

أعلن وزير الصحة اليمني، قاسم بحيبح، عن مقتل موظف أردني، يعمل في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في محافظة تعز جنوب اليمن.

وكتب قاسم بحيبح على حسابه في "تويتر": "اعتداء إجرامي آثم يطال أحد كوادر العمل الإنساني بـ"WFP" (برنامج الأغذية العالمي) في مدينة التربة تعز، وفي الوقت الذي نقدم أصدق التعازي لأسرة المغدور به، المواطن الاردني، مؤيد حميدي، وندعو له بالرحمة والمغفرة".

وأضاف: "ندعو الجهات الامنية للقيام بدورها والقبض على المجرمين وتقديمهم للعدالة".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا