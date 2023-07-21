مقتل موظف أردني في برنامج الأغذية العالمي جنوبي اليمن

أعلن وزير الصحة اليمني، قاسم بحيبح، عن مقتل موظف أردني، يعمل في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في محافظة تعز جنوب اليمن.

وكتب قاسم بحيبح على حسابه في "تويتر": "اعتداء إجرامي آثم يطال أحد كوادر العمل الإنساني بـ"WFP" (برنامج الأغذية العالمي) في مدينة التربة تعز، وفي الوقت الذي نقدم أصدق التعازي لأسرة المغدور به، المواطن الاردني، مؤيد حميدي، وندعو له بالرحمة والمغفرة".

وأضاف: "ندعو الجهات الامنية للقيام بدورها والقبض على المجرمين وتقديمهم للعدالة".

اعتداء اجرامي أثم يطال احد كوادر العمل الإنساني ب WFP في مدينة التربة تعز وفي الوقت الذي نقدم اصدق التعازي لاسرة المغدور به المواطن الاردني مؤيد حميدي وندعو له بالرحمة والمغفرة.

دعو الجهات الامنية القيام بدورها والقبض على المجرمين وتقديمهم للعدالة — د.قاسم بحيبحQasem Buhaibeh (@QasemBuhaibeh) July 21, 2023

المصدر: RT