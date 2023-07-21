وفاة أحد شيوخ قطر البارزين

الديوان الأميري ينعى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم الجمعة، وسيصلى على جثمان الفقيد غداً السبت بعد صلاة المغرب في جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب. https://t.co/bpJBrFn6uk