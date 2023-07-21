وفاة أحد شيوخ قطر البارزين
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نعى الديوان الأميري القطري اليوم الشيخ محمد بن حمد بن عبد الله بن جاسم آل ثاني.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" عن الديوان: "سيصلى على جثمان الفقيد غدا السبت بعد صلاة المغرب في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، ثم يوارى جثمانه الثرى في مقبرة الريان القديم".
الديوان الأميري ينعى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم الجمعة، وسيصلى على جثمان الفقيد غداً السبت بعد صلاة المغرب في جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب. https://t.co/bpJBrFn6uk— الديوان الأميري (@AmiriDiwan) July 21, 2023
المصدر: قنا