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وفاة أحد شيوخ قطر البارزين

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وفاة أحد شيوخ قطر البارزين
الديوان الأميري القطري
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نعى الديوان الأميري القطري اليوم الشيخ محمد بن حمد بن عبد الله بن جاسم آل ثاني.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" عن الديوان: "سيصلى على جثمان الفقيد غدا السبت بعد صلاة المغرب في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، ثم يوارى جثمانه الثرى في مقبرة الريان القديم".

المصدر: قنا

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