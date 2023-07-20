الخارجية العراقية: الإجراءات الحكومية حول تدنيس القرآن تأتي في إطار احترام الديانات السماوية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان مساء اليوم الخميس، إن الإجراءات الحكومية بشأن حادثة تدنيس القرآن تأتي في إطار احترام الديانات السماوية.

وأضاف أن إجراءات الوزارة جاءت عاجلة لمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا.

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وصرح الصحاف بأن الدبلوماسية بدأت بمسار متصاعد لإجراءاتها منذ الحادثة الأولى للإساءة للقرآن الكريم.

وشدد في بيانه على أن الوزارة التزمت مسارا ثنائيا ومتعدد الأطراف للتعبير عن حرصها في الدفاع عن المقدسات بشكل إجرائي.

وأشار الدبلوماسي العراقي إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، فؤاد حسين، أمر بمفاتحة ممثلية العراق الدائمة في جدة بتجديد طلب العراق بعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لتدارس تكرار الإساءة للقرآن الكريم، كما وجه أيضا بإرسال مذكرة إلى جامعة الدول العربية حول تطورات الحادثة.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر حكومية عراقية بأن بغداد قررت تحشيد الدول الإسلامية والعربية ضد عمليات حرق القرآن، حيث ذكرت المصادر لـRT أن "بغداد ستحث الدول العربية والإسلامية على اتخاذ إجراءات ضد عمليات حرق القرآن في السويد".

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد قرر اليوم الخميس، طرد سفيرة السويد لدى بغداد، جيسيكا سفاردسترم، ردا على تكرار سماح الحكومة السويدية بتدنيس القرآن والإساءة للمقدسات الإسلامية وتدنيس العلم العراقي.

وأشار المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إلى أن وزارة الخارجية وجهت بسحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة جمهورية العراق في العاصمة السويدية ستوكهولم.

المصدر: RT