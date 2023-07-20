الأردن: خلافنا مع “تيك توك” يتعلق بمعايير المحتوى

قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، إن الخلاف القائم حول حظر “تيك توك” في بلاده قائم على أساس عدم وجود معايير واضحة حول المحتوى المنشور في التطبيق.

وأضاف الخصاونة خلال حوار أجراه اليوم الخميس، مع طلبة جامعات إقليم الشمال بشأن مسارات التحديث في جامعة اليرموك أن "إدارة التطبيق يجب أن تستجيب لمطلب تأسيس مكتب إقليمي أو محلي".

وبين أنه ينبغي على إلادارة أن تلبي المطالب الأردنية بوضع معايير واضحة للمحتوى الذي ينشر على التطبيق، فيما لفت إلى أن الحوار ما زال مستمرا مع القائمين على تطبيق "تيك توك" لرفع الحظر عنه محليا.

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المصدر: وسائل إعلام أردنية