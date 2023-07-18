تقرير للأمم المتحدة: تمويل برامج ومشاريع في الأردن بمليار دولار

أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة بأن تمويل المنظمة لبرامج ومشاريع ومبادرات منفذة بالأردن عام 2022 بلغ 1.017 مليار دولار، بزيادة 11.5% عن عام 2021.

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ووفق التقرير، فقد بلغ تمويل الأمم المتحدة لبرامج ومشاريع ومبادرات بالأردن العام الماضي 1.017 مليار دولار، وبزيادة 11.5%، مقارنة بتمويل العام السابق وقدره 914.1 مليون دولار، وفقا لتقريرالنتائج السنوية لعام 2022 في الأردن، الصادر عن الأمم المتحدة، منها 63.6 % مساعدات إنسانية و36.4% إنمائية.

وبحسب التقرير، نفذت الأمم المتحدة في الأعوام الخمس الماضية (2018-2022) برامج إنسانية وإنمائية بـ4.6 مليار دولار في 3 مجالات رئيسة: تعزيز المؤسسات، وتمكين الأفراد، وتعزيز الفرص.

وأفاد التقرير، أن الاستقرار الاقتصادي للبلاد تأثر سلبا بأمور عدة من بينها: جائحة كورونا، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ومع ذلك، رحب الأردن بسخاء، باللاجئين على مر الأعوام، وسهل وصولهم للخدمات الأساسية كالصحة والتعليم.

ولفت التقرير إلى أن تدخلات الأمم المتحدة ساهمت بشكل عام بمساعدة المستضعفين، والأردنيين واللاجئين على حد سواء، على أن يكونوا أكثر اكتفاء ذاتيا، عبر إدراج مكونات سبل العيش في البرامج الإنسانية، ونفذت مبادرات، ساهمت بالحد من عدم المساواة وتعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.

يشار هنا، الى أن الحكومة الأردنية والأمم المتحدة، بصدد الانتهاء من إطار التعاون الإنمائي المستدام الجديد المقترح للأعوام 2023-2027، والذي ركز على 4 أولويات: النمو الأخضر الشامل، والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية الجيدة، الإدارة المستدامة والحصول على المياه والغذاء والطاقة وتخفيف تغير المناخ والتكيف معه، وتعزيز المؤسسات الحكومية والمساءلة والشفافية والمشاركة.

المصدر: الغد + خبرني