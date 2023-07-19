نيابة عن الملك.. ولي العهد السعودي يرأس اللقاء التشاوري الـ18 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي (فيديو)

ترأس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الأربعاء نيابة عن الملك سلمان عبد العزيز، اللقاء التشاوري الـ18 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في جدة.

وكان ولي العهد في استقبال الزعماء وممثلي قادة دول مجلس التعاون الخليجي لدى وصولهم مقر انعقاد اللقاء التشاوري.

نيابة عن #خادم_الحرمين_الشريفين.. سمو #ولي_العهد يرأس اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.#اللقاء_التشاوري_الخليجي#واسpic.twitter.com/9yUOLlCTel — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 19, 2023

وتستضيف المملكة اللقاء التشاوري الـ 18 لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية انطلاقا من دورها القيادي وإيمانا منها بأهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك.

ويأتي حرص قيادة المملكة علـى استضافة اللقاءات التشاورية لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف تبادل وجهات النظر حول مستجدات القضايا الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح دول ومواطني مجلس التعاون.

ووصل قادة وممثلو قادة دول مجلس التعاون الخليجي الأربعاء إلى مدينة جدة غربي السعودية، لعقد لقائهم التشاوري الـ18 على أن تليه قمة تجمعهم بقادة دول آسيا الوسطى.

ووفق وكالة الأنباء القطرية "قنا" وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى جدة للمشاركة في اللقاء التشاوري الـ18 لقادة دول مجلس التعاون والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، واللذين تستضيفهما السعودية.

كما وصل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى جدة أيضا، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

كذلك، وصل إلى جدة كل من ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وأسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء العماني والممثل الخاص للسلطان، والشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة الممثل الشخصي لملك البحرين.

وشارك هؤلاء القادة في اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ثم القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى.

وتضم دول آسيا الوسطى كلا من أوزبكستان، وكازاخستان، وطاجيكستان، وقرغيزستان، وتركمانستان، بينما يضم مجلس التعاون الخليجي السعودية، وسلطنة عمان، وقطر، والإمارات، والكويت والبحرين.

المصدر: وكالات