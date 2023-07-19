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مصر.. انتحار قاض أمام أعين النيابة العامة المصرية

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مصر.. انتحار قاض أمام أعين النيابة العامة المصرية
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شهدت النيابة العامة المصرية واقعة انتحار رئيس نيابة، حيث ألقى نفسه وسقط في بهو النيابة العامة ولفظ أنفاسه الأخيرة، على خلفية إلقاء القبض عليه بمطار القاهرة.

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وتم القبض عليه لاتهامه بالتربح والاستيلاء على مبالغ مالية، وتلقي رشاوى من أحد المقاولين، وأن التحقيقات تمت عقب القيام بكل الإجراءات القضائية المتبعة، وقبول استقالته قبل التحقيق معه.

وقالت مصادر قضائية لصحيفة "المصري اليوم"،: "إن التحقيقات مستمرة في الواقعة، وتم نقل الجثة إلى الطب الشرعي بمشرحة زينهم، وأن نيابة استئناف القاهرة تتولى التحقيقات في الواقعة، كما أن التحقيقات تمت عقب قبول استقالة رئيس النيابة، وعقب اتباع كل الإجراءات المقررة".

وكشفت المصادر أن عملية القبض على المتهم تمت في مطار القاهرة، وأنه انتحر بإلقاء نفسه في بهو مبنى النيابة العامة.

المصدر: المصري اليوم

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