المغرب يسعى إلى الحصول على قطع بحرية عسكرية أمريكية "خارجة عن الخدمة"

من المرتقب أن يحصل المغرب على صفقات عسكرية بحرية، بعد اجتماع بين البحرية الملكية ونظيرتها الأمريكية ومجموعة من ممثلي المبيعات العسكرية الأمريكية، عقد يوم الاثنين.

وحسب موقع "الدفاع العربي"، المتخصص في شؤون التسليح لدى الدول العربية، ومصادر أخرى متطابقة، فإنه خلال الاجتماع، "طرح المغرب فكرة شراء قطع بحرية خرجت للتو من الخدمة، أبرزها USNS Bob Hope (T-AKR-300)".

وبحسب المصادر فإن "الاجتماع خلص إلى اتفاق بين الأطراف على إغلاق جميع الصفقات الخاصة بالسنة المنصرمة، مع إضافة صفقات جديدة تهم السفن الخارجة من الخدمة مؤخرا، التي مازال أغلبها حديث الصنع".

ويأتي هذا في ظل إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع المنصرم، عن خروج 39 قطعة بحرية من الخدمة بشكل رسمي، سيتم توجيهها إما للتفكيك أو البيع للحلفاء.

وسبق أن أعلن الجيش الأمريكي عن سياسة جديدة لبيع الأسلحة للدول الحليفة، عبر تكوين ضباط التعاون الأمني قصد دراسة طلبات عمليات استيراد عسكرية بشكل سلس وأكثر فعالية.

وتتميز الشراكة بين البحرية الأمريكية ونظيرتها المغربية بنوع من التنسيق والتعاون، تجلى خلال مناورات "الأسد الإفريقي" التي شهدت تدريبات على أعلى المستويات بمشاركة كبريات المدمرات الأمريكية من نوع USS Arleigh Burke (DDG 51).

وعرفت مناورات "الأسد الإفريقي" فيما يخص المجال البحري تدريبات همت عمليات الحظر البحري، وتدريبات الدفاع الجوي، وتدريبات الحرب المضادة للغواصات، وتدريبات إطلاق النار البحرية.

المصدر: "هسبريس"