نجمة "آراب أيدول" ميرنا هشام تخرج عن صمتها بعد تداول أنباء انتحارها (فيديو)

خرجت الفنانة المصرية الشابة نجمة "أراب أيدول" ميرنا هشام، عن صمتها معلقة على أنباء انتحارها.

ونشرت ميرنا هشام يوم الأحد مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" وعلقت قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل".

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وقالت ميرنا هشام: "أنا عايزة أطمنكو أنا كويسة، وإني منتحرتش وأي حد فعلا عارفني عمره في حياته ما هيتخيل إني أعمل حاجة زي كده، لكن كل الحكاية إني تعبانة شوية بس مش لدرجة إني انتحر خالص، أنا بقيت أحسن ولو أنا مختفية بقالي فترة، فأنا بس تعبانه نفسيا، وتعبي النفسي أثر عليا جسديا جدا زي أي حد ممكن يحصله حاجة زي كده".

وأضافت: "بس ادعولي وإني ابقى كويسة وأنا كويسة، كلنا بلا استثناء بنمر بفترة مش كويسة، بس بنعدي وعادي، وأنا مريت بالفترة دي وهعدي ومتعودة على كده، بس أنا معرفش الموضوع كبر كده ازاي".

واختتمت المقطع قائلة: "أنا آسفة لكل حد كلمني وأنا قافلة موبايلي، مش قادرة أرد على حد خالص فعلا، ادعولي أبقى كويسة بس، وأوعدكم هبقى كويسة وأنا بخير ومفيش حاجة من الكلام ده خالص".

وسبق وأن علقت عزة موسى والدة الفنانة الشابة ميرنا هشام على أنباء انتحار ابنتها، وكتبت عبر "فيسبوك": "ادعوا لميرنا هي تعبانة شوية ادعوا لها بالشفاء".

وكان اختفاء النجمة ميرنا قد أثار جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت آخر كلمات النجمة "مخيفة سرعة الأيام"، بالإضافة إلى أنها قامت بنشر مقطع فيديو تتحدث فيه عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك"، قائلة "مخيفة أوي سرعة الأيام، فجأة تلاقي نفسك كبرت، وانت لسه معملتش أي حاجه في حياتك، عمرك بيجري من غير ما تحس بيه، وبتكبر وانت لسه واقف مكانك".

يشار إلى أن ميرنا هشام قدّمت العديد من الأغاني البارزة، حيث تعاونت مع كل من الفنانة رنا سماحة، والفنان هيثم شاكر، بعد مشاركتها في برنامج "آراب آيدول".

المصدر: "القاهرة 24" المصري