والدة نجمة "آراب آيدول" ميرنا هشام تعلّق على أنباء إنهاء النجمة لحياتها

علقت والدة نجمة "آراب آيدول" ميرنا هشام على أنباء اختفاء ابنتها، وكتبت الوالدة رسالة مجهولة عبر حسابها في موقع "فيسبوك"، قائلة: "حسبي والله ونعم الوكيل في اللي كان السبب".

وكان اختفاء النجمة ميرنا قد أثار جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت آخر كلمات النجمة: "مخيفة سرعة الأيام"، بالإضافة إلى أنها قامت بنشر مقطع فيديو تتحدث فيه عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك"، قائلة: "مخيفة أوي سرعة الأيام، فجأة تلاقي نفسك كبرت، وانت لسه معملتش أي حاجه في حياتك، عمرك بيجري من غير ما تحس بيه، وبتكبر وانت لسه واقف مكانك".

إلى ذلك، تداولت بعض الأنباء انتحار النجمة الشابة، بعد أن كتب أصدقاؤها عبر مواقع التواصل الاجتماعي رسائل يستنكرون فيها فعلتها، ويتساءلون خلالها عن سبب محاولة إنهاء حياتها، ولكن الحقيقة لم تكن واضحة حتى الآن.

وجاءت التعليقات كالآتي: "يا رب الطف بيها ونجيها يا رب ليه بس كده ياحبيبتي حد يعمل في نفسه كده"، "لا حول ولا قوة إلا بالله صوتها كان جميل أوي ياريت حد يطمنا عليها".

يشار إلى أن ميرنا هشام قدّمت العديد من الأغاني البارزة، حيث تعاونت مع كل من الفنانة رنا سماحة، والفنان هيثم شاكر، بعد مشاركتها في برنامج "آراب آيدول".

المصدر: القاهرة 24