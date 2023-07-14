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سوريا.. حريق ضخم في حراج منطقة الغاب وفرق الإطفاء تعمل على إخماده (صور)

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سوريا.. حريق ضخم في حراج منطقة الغاب وفرق الإطفاء تعمل على إخماده (صور)
RT / facebook.com/agriculturalSyria
سوريا.. حريق ضخم في حراج منطقة الغاب وفرق الإطفاء تعمل على إخماده
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تواصل فرق الإطفاء في سوريا جهود إخماد حريق ضخم نشب في الحراج الجبلية الممتدة بين قرى طاحونة الحلاوة وفقرو ونبل الفوقا ونهر البارد بمنطقة الغاب بريف حماة الغربي.

وذكر مدير الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب المهندس أوفى وسوف في تصريح لوكالة "سانا" أن عمليات السيطرة على الحرائق مستمرة رغم وعورة تضاريس المنطقة وتعذر وصول آليات الإطفاء لمواقع النيران وشدة الرياح وارتفاع درجة الحرارة، والتي كلها تعيق عملية السيطرة على الحريق الذي التهم مساحات من غابات السنديان والغار والبلوط.

ويشارك في عمليات إخماد الحريق كوادر وإطفائيات وآليات والهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب وفوج إطفاء حماة والدفاع المدني والوحدات الشرطية والأهالي، إضافة إلى مؤازرة فرق إطفاء من محافظتي حمص وطرطوس.

سوريا.. حريق ضخم في حراج منطقة الغاب وفرق الإطفاء تعمل على إخماده (صور)
/ SANA
سوريا.. حريق ضخم في حراج منطقة الغاب وفرق الإطفاء تعمل على إخماده (صور)
/ SANA
سوريا.. حريق ضخم في حراج منطقة الغاب وفرق الإطفاء تعمل على إخماده (صور)
/ facebook.com/agriculturalSyria

سوريا.. حريق ضخم في حراج منطقة الغاب وفرق الإطفاء تعمل على إخماده (صور)
/ facebook.com/agriculturalSyria
سوريا.. حريق ضخم في حراج منطقة الغاب وفرق الإطفاء تعمل على إخماده (صور)
/ facebook.com/agriculturalSyria
سوريا.. حريق ضخم في حراج منطقة الغاب وفرق الإطفاء تعمل على إخماده (صور)
/ facebook.com/agriculturalSyria

المصدر: "سانا"

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