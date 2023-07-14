الجيش السوداني يشن هجوما بريا واسعا بالخرطوم والجثث تملأ الشوارع (فيديو)

شن الجيش السوداني اليوم الجمعة هجوما بريا واسعا شمال العاصمة الخرطوم، في وقت انتشرت مقاطع فيديو توثق انتشار الجثث في الشوارع.

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وأفاد مراسلنا، بأن معارك عنيفة شهدتها الخرطوم صباح اليوم حيث وثق ناشطون دخول أرتال عسكرية تابعة للجيش إلى منطقة الخرطوم بحري شمالي العاصمة، وسط تحليق كثيف لطيران الجيش في سماء المدينة واشتباكات بالأسلحة الخفيفة والثقيلة.

من جهتها، نشرت حسابات تابعة لقوات الدعم السريع مقاطع فيديو تظهر انتشار قواتها في منطقة شمالي الخرطوم بعدما شهدت الخرطوم أعنف المعارك بين الطرفين.

وأظهرت مقاطع الفيديو انتشار الجثث في الشوارع.

إلى ذلك، عادت خدمة الإنترنت بشكل تدريجي لعدد من المناطق بعد انقطاع واسع لأول مرة منذ اندلاع المعارك بين الجيش والدعم السريع.

المصدر: RT

أبو بكر الزاكي- الخرطوم