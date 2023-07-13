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الأمم المتحدة: العثور على مقبرة جماعية بها 87 جثة على الأقل في غرب دارفور

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الأمم المتحدة: العثور على مقبرة جماعية بها 87 جثة على الأقل في غرب دارفور
AFP
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أعلنت الأمم المتحدة أنه تم العثور على جثث العشرات من الأشخاص الذين قيل إنهم قتلوا على يد قوات سودانية شبه عسكرية وميليشيات متحالفة معها في مقبرة جماعية بغرب دارفور.

وأفادت الأمم المتحدة بأنه حسب "معلومات موثوقة"، تم التخلص من جثث 87 شخصا، بعضهم من قبيلة المساليت العرقية الإفريقية، في قبرين ضحلين بالقرب من مدينة الجنينة بغرب دارفور، مبينة أن هؤلاء قتلوا  بين 13 و21 يونيو في حيي المدارس والجمارك في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.

وصرح فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قائلا: "أدين بأشد العبارات قتل المدنيين والعاجزين عن القتال، كما أشعر بالفزع من الطريقة القاسية والمهينة التي عومل بها القتلى وعائلاتهم ومجتمعاتهم".

ودعا إلى إجراء تحقيق سريع وشامل.

المصدر: "أ ف ب" + AP

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