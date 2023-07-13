 
مباشر

أغلب أفرادها مغربيون.. الجزائر تعلن تفكيك شبكة دولية كبرى للهجرة غير الشرعية

أخبار العالم العربي

أغلب أفرادها مغربيون.. الجزائر تعلن تفكيك شبكة دولية كبرى للهجرة غير الشرعية
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/voij

أعلنت فرقة مكافحة الهجرة غير الشرعية بغرب الجزائر الإطاحة بشبكة إجرامية دولية مختصة في تنظيم رحلات الإبحار السري، تم على إثرها توقيف 28 مغربيا و4 جزائريين في مدينة وهران.

وجاء في بيان للفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمدينة وهران أنها أوقفت 32 شخصا، منهم 28 من جنسية مغربية و4 جزائريين، مضيفا أن الشبكة تعمل على "تنظيم رحلات الإبحار السري انطلاقا من دولة المغرب نحو إسبانيا مرورا بالجزائر".

وأضاف البيان أنه تم خلال العملية "مصادرة مبلغ مالي من العملة الأجنبية يقدر بـ 1640 يورو، بالإضافة إلى حجز 4 سيارات سياحية ومبلغ مالي يقدر بـ 520 مليون سنتيم، ناهيك عن حجز 510 درهم مغربي و 75 ليرة تركية، وقارب مزوّد بمحرك يستخدم في رحلات الإبحار السري".

إقرأ المزيد
القضاء الجزائري يصدر أحكامه بحق 17 متهما بالانتماء لحركة
القضاء الجزائري يصدر أحكامه بحق 17 متهما بالانتماء لحركة "رشاد"

المصدر: النهار الجزائرية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

السيسي يحذر من خطورة الوضع في السودان على دول الجوار ويطرح بنودا للخروج من المأزق (فيديو)