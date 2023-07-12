الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لاستهداف مسيرة مجموعة من الأشخاص على السياج الحدودي مع لبنان.. (فيديو)

نشر الجيش الإسرائيلي فيديو لقيام طائرة مسيرة إسرائيلية باستهداف مجموعة من الأشخاص على السياج الحدودي مع لبنان.

وفي بيان له، قال الجيش الإسرائيلي أنه أقدم على" تشويش محاولة للمساس بالسياج الأمني" على الحدود مع لبنان.

وأضاف في بيانه "اقترب عدد من المشتبه فيهم في وقت سابق من اليوم إلى السياج الأمني على الحدود مع لبنان وحاولوا المساس في منطقة العائق الأمني، حيث رصدتهم قوات جيش الدفاع مباشرة واستخدمت وسائل لإبعادهم. هوية المشتبه فيهم غير معروفة.. سيواصل جيش الدفاع العمل لمنع أي خرق لسيادة دولة إسرائيل والمساس بالسياج الأمني.. الوسائل التي تم استخدامها للإبعاد غير قاتلة".

وكتب مراسل قناة "المنار" اللبنانية علي شعيب في "تويتر": "في حدث منفصل.. العدو يطلق أعيرة نارية بعد قيام عدد من الفتية بإلقاء مفرقعات نارية باتجاه الحدود في مستعمرة المطلة في القطاع الشرقي".

المصدر: RT