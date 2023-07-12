مراسلنا: حزب الله يسقط مسيّرة إسرائيلية بعد استهدافها عناصر تابعة له جنوبي لبنان

أفاد مراسل RT بأن "حزب الله" اللبناني أسقط طائرة إسرائيلية مسيّرة بعد استهدافها عناصر تابعة للحزب، كانت تقوم بعمل ميداني في خراج بلدة يارين جنوبي لبنان.

وذكر مراسلنا أن مسيرة اسرائيلية استهدفت عناصر من "حزب الله" أثناء قيامهم بوضع برج مراقبة في خراج بلدة يارين الجنوبية، ما أدى إلى سقوط 3 جرحى.

هذا وأفادت مواقع إخبارية إسرائيلية بأن قوات الجيش الإسرائيلي تقدمت نحو منطقة السياج الفاصل عند الحدود اللبنانية عقب سماع دوي انفجار.

وأشار مراسلنا إلى تحليق مكثف لطائرات استطلاع إسرائيلية بأجواء جنوب لبنان، عقب سماع دوي الانفجار الذي لم تعرف أسبابه بعد.

المصدر: RT