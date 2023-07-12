محكمة لبنانية تقضي بسجن الإعلامية ديما صادق سنة (فيديو)

قضت محكمة لبنانية بحبس الإعلامية ديما صادق لمدة سنة على خلفية دعوى قدح وذم مقدّمة بحقها من رئيس التيار "الوطني الحر" جبران باسيل.

وأعلن الوكيل القانوني لباسيل، ماجد بويز، في تغريدة على "تويتر"، عن صدور قرار قضائي بحق صادق، بجرائم القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية.

ديما صادق

كلامك غير صادق ،انما وعدنا صادق

افتريتي بحق شباب التيار ، فوعدنا بملاحقتك ها هو القضاء اليوم ينصفنا ويدينك بجرائم القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية،ويحبسك سنة ويجردك من بعض حقوقك المدنية ويلزمك بمئة وعشرة ملايين كعطل وضرر لصالح التيار الوطني الحر

إنشالله تكوني تعلمتي pic.twitter.com/bJwJDMt9je — Majed Boueiz (@boueiz) July 11, 2023

ووفق بويز، فإن القرار "يحبس صادق سنة ويجردها من بعض حقوقها المدنية، ويلزمها بمئة وعشرة ملايين كعطل وضرر لصالح التيار الوطني الحر".

جبران باسيل انتزع قرار قضائي بسجني سنة دون ايقاف التنفيذ من محكمة الجزاء من خلال القاضية روزين حجيلي في سابقة استثنائية. نعم، في لبنان صارو الصحافيين بيبسجنو بدعاوى القدح والذم. طبعا سأستأنف و النضال مكفي. pic.twitter.com/93tXpabQke — Dima ديما صادق (@DimaSadek) July 11, 2023

من جهتها، نشرت صادق فيديو عبر حسابها على "تويتر"، تحدثت خلاله عن القرار القضائي، واعتبرته "سابقة"، ولفتت إلى أن الدعوى تقدم بها باسيل على خلفية تغريدة وصفت فيها ممارسات مرافقي النائب السابق زياد أسود بأنها "عنصرية ونازية".

وأعلنت الإعلامية اللبنانية نيتها الطعن في الحكم.

المصدر: RT