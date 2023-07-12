كيف سيؤثر منخفض الهند على مصر؟ هيئة الأرصاد توضح

أوضح مدير عام الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية المصرية محمود شاهين، أن منخفض الهند كتلة هوائية ستؤثر على مصر في فصل الصيف فقط.

و في تصريحات لبرنامج "مساء دي إم سى"، أشار محمود شاهين إلى أن منخفض الهند سيتسبب في ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسب الرطوبة.

وأضاف شاهين أنه خلال شهر يوليو وأغسطس سنرى تأثير امتداد هذا المنخفض على كافة محافظات مصر.

وأردف محمود شاهين: "يعتبر أول ارتفاع درجات الحرارة يوم الخميس المقبل عن الدرجات التي كان يتم تسجيلها خلال الأيام الماضية، وستصل ما بين 37 إلى 38 درجة".

المصدر: "المصري اليوم"