السودان.. مقتل 34 شخصا بينهم أطفال في قصف عشوائي

أفادت وزارة الصحة بولاية الخرطوم يوم الثلاثاء، بأن قصفا عشوائيا أدى إلى مقتل 34 شخصا، بينهم أطفال، في سوق شعبية بمدينة أم درمان السودانية.

وقالت سلطات الصحة إن معظم القتلى من تجار سوق (الملجه) وأصحاب عربات النقل.

وتتواصل المعارك في السودان منذ اشتعالها في 15 أبريل، بين وحدات الجيش، بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو، من دون أفق للتهدئة.

وأسفر النزاع عن مقتل أكثر من 2800 شخص ونزوح أكثر من 2.8 مليون شخص، حيث لجأ أكثر من 600 ألف منهم إلى دول مجاورة، خصوصا إلى مصر شمالا وتشاد غربا، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

وتتركز المعارك في العاصمة الخرطوم ومناطق قريبة منها، بالإضافة إلى إقليم دارفور بغرب البلاد، حيث حذّرت الأمم المتحدة من أن ما يشهده الإقليم قد يرقى إلى أن يصنف "جرائم ضد الإنسانية".

المصدر: "رويترز" + "فرانس برس"