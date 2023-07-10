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مسؤول أردني يكشف عن استخدام مواد مضرة في صناعة الخبر والحمص ومنتجات غذائية أخرى وتم منعها

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مسؤول أردني يكشف عن استخدام مواد مضرة في صناعة الخبر والحمص ومنتجات غذائية أخرى وتم منعها
Gettyimages.ru
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قال المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن نزار مهيدات أنه ثبت وجود مواد ضارة كانت تستخدم في إعداد الخبز والحمص ومنتجات غذائية أخرى وتم منع استخدامها.

وقال في مقابلة على قناة "المملكة" أنه جرى تعديل القواعد الفنية، وثبت أن هذه المواد ضارة ولا يجوز استخدامها.

وأوضح أن المادة التي جرى منع استخدامها هي "المُبيض" وكانت تستخدم لغايات "الغش"، مبينا أن مفتشي المؤسسة يقومون بجولات تفتيشية لضبط تلك المادة التي يعاقب القانون على استخدامها.

 وأعلنت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة في وقت سابق منع استخدام مادة برومات البوتاسيوم (E924) وهي عامل مؤكسد قوي تستخدم كعامل مبيض للدقيق في صناعة المخبوزات.

وقالت لجنة مشتركة للمؤسستين إن تلك المادة يمنع استخدامها للاشتباه في أنها مادة مسرطنة، وأكدت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان على تصنيف مادة البرومات على أنها سبب محتمل للسرطان عند الإنسان.

المصدر: قناة المملكة + RT

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