الأردن.. قوة أمنية تقضي على 3 مطلوبين محكومين بقضايا إرهاب

أعلن الأمن العام الأردني القضاء على ثلاثة مطلوبين محكومين بقضايا إرهاب خلال اشتباك مع قوة أمنية اليوم الأحد.

وذكر الناطق الإعلامي باسم المديرية أن اثنين من المطلوبين فرا من السجن قبل أيام، أما المطلوب الثالث فقد كان أحد عنصر خلية "الحسينية" الإرهابية.

وأضاف أن المطلوب الثالث متورط في مقتل العميد في الأمن الأردني عبد الرزاق الدلابيح في ديسمبر الماضي، وصدرت بحقه عدة طلبات بقضايا إرهابية أخرى.

وأوضح الناطق الاعلامي أنه قبل أيام تمكن نزيلان محكومان من الفرار من داخل أحد السجون وتواريا عن الأنظار، فتم تشكيل فرق تحقيق مشتركة من مختلف الإدارات المعنية للعمل على جمع المعلومات حولهم وتحديد مكان اختبائهم وضبطهم.

وعملت فرق التحقيق على مدار أيام متواصلة لرصد ومتابعة المطلوبين الفارين وفق خطة أمنية محكمة، وداهمت عدة مواقع من الممكن وجودهم بها.

وتم تحديد أسلوب تواريهم عن الأنظار باستخدام مركبة مسروقة والتنقل بها باستمرار ضمن مناطق صحراوية خالية من السكان جنوب شرقي الأردن.

الأمن العام : مقتل ثلاثة مطلوبين خطرين محكومين بقضايا الإرهاب باشتباك مسلّح مع قوة أمنية خاصة، منهم اثنان فرّا من أحد مراكز الإصلاح والتأهيل قبل أيّام.



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ويوم أمس السبت، حدد الأمن الأردني نقطة وجودهم على بعد مئات الأمتار من الشريط الحدودية الجنوبية الشرقية للمملكة في منطقة وعرة جدا.

وجرى تجهيز قوة أمنية خاصة مدربة للتعامل مع تلك الظروف الصعبة، وانتشر الفريق في محيط المنطقة سيرا على الأقدام، وبدأ تمشيطها بحثا عنهم بعد أن تركوا المركبة وتواروا في الصحراء.

وقال الناطق إن القوة الأمنية حاصرت الأشخاص بعد ملاحقتهم والوصول إليهم، وطبقت معهم قواعد الاشتباك بعد أن قاموا بإطلاق عيارات نارية كثيفة باتجاه القوة من أسلحة نارية اوتوماتيكية كانت بحوزتهم، مما أدى لمقتلهم جميعا.

وجرى نقل الجثث وجمع المضبوطات كافة التي كانت بحوزتهم ومن بينها أحد الأسلحة النارية الأوتوماتيكية التي استخدموها لمقاومة القوة.

المصدر: الأمن الأردني