بدعوة من "الشورى السعودي".. وفد نيابي أردني يزور الرياض

يزور العاصمة السعودية الرياض اليوم الأحد، وفد نيابي أردني برئاسة رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأوضحت الوكالة أن الوفد النيابي الأردني يزور المملكة العربية السعودية بدعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى السعودي، الدكتور عبد الله آل الشيخ.

وأعرب الصفدي في تصريحات صحفية، عن "تطلع مجلس النواب الأردني لمزيد من التشاور والتعاون مع الأشقاء في مجلس الشورى السعودي من أجل تعزيز التنسيق البرلماني المشترك، وخدمةً لقضايا بلدينا الشقيقين وصالح قضايا أمتنا المركزية".

المصدر: "بترا"