لماذا تسن مصر قانونا جديدا للاجئين على أراضيها؟

أكد عضو مجلس النواب المصري، عمرو هندي، على أهمية مشروع قانون الللاجئين في مصر، بعد التزايد الكبير لأعداد النازحين من مختلف بلدان العالم.

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وأضاف هندي في تصريحات له اليوم، أن مشروع قانون لجوء الأجانب سيعمل على توفيق أوضاع النازحين إلى مصر بعد حصر قاعدة بيانات معلوماتية دقيقة عن أعداد اللاجئين الفعلية وجنسياتهم المختلفة، مشيرا إلى أن القانون الجديد يحمل بعدا يخص الأمن القومي المصري.

وقال عضو مجلس النواب إن الدولة المصرية تتحمل أعباء كبيرة جراء استضافتها لهذا العدد الكبير من النازحين، الذي يتزايد كل يوم عن الآخر، مشيرا إلى أن مشروع قانون اللاجئين ضرورة ملحة لسداد مستحقات الدولة عن الخدمات والموارد التي تقدم لهم، لاسيما وأنهم يعاملون معاملة المصريين دون تفرقة في الخدمات المقدمة.

وأضاف النائب عمرو هندي، أن مصر استقبلت على مدار الفترة الأخيرة أعدادا كبيرة من اللاجئين، ومنحتهم كامل الدعم والمساندة دون تفرقة في المعاملة، سواء بين جنسيات اللاجئين أو بين اللاجئين والمصريين، حيث اعتبر أنها "قدمت نموذجا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين".

المصدر: صدى البلد