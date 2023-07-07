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قتيلان فلسطينيان جراء اقتحام الجيش الإسرائيلي البلدة القديمة في مدينة نابلس (فيديو)

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قتيلان فلسطينيان جراء اقتحام الجيش الإسرائيلي البلدة القديمة في مدينة نابلس (فيديو)
نابلس
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قتل فلسطينيان اثنان، اليوم الجمعة، إثر اقتحام عناصر الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس.

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وقال محدث الصحة في بيان له: "شهيدان برصاص الاحتلال جراء عدوانه على نابلس، و 3 إصابات بحالة مستقرة. الشهيد خيري محمد سري شاهين (34 عاما) والشهيد حمزة مؤيد محمد مقبول (32 عاما)"

وأوضحت مصادر محلية أنه تم اكتشاف تسلل قوة خاصة إلى المدينة، أعقبها اقتحام كبير لاليات الجيش للبلدة القديمة. ولفتت المصادر إلى أن اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت بين المقاومين والجنود الإسرائيليين.

وسمع صوت الاشتباكات بشكل عنيف في الجهة الشرقية من البلدة القديمة، حيث تصدت كتائب شهداء الأقصى، كتيبة بلاطة، للقوات المقتحمة.

ودوت صفارات الانذار في البلدة، وضجت سماعات المساجد بالدعوات للمواطنين حتى يتصدوا للقوات المقتحمة، والمرجح أنها تسعى لاعتقال أحد الأشخاص.

المصدر: RT

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