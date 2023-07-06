وزير المالية الإسرائيلي يرد على كتائب "القسام" عقب تهديدها له

وجه وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش رسالة لحركة "حماس" قال فيها إنه "ليس خائفا منهم وسيواصل العمل في الحكومة للسماح للقوات الإسرائيلية بتدميرهم".

وقال بتسلئيل سموتريتش "رأيت أن حماس تتفاخر بأنها نفذت هجومًا بالقرب من منزلي..لذا لدي رسالة واضحة لهم..بالنسبة لي، لا فرق بين يهودي قتل في الأيام الأولى في تل أبيب أو في قطاع غزة".

وأضاف قائلا "أنا لست خائفًا منكم، وسأواصل العمل بكل قوتي مع أصدقائي في الحكومة الإسرائيلية للسماح لقوات الدفاع الإسرائيلية بتدميركم.. سأطارد أعدائي وأتجاوزهم، ولن أعود حتى يرحلوا".

ووجهت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، في وقت سابق، رسالة إلى وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش.

وقالت كتائب القسام في بيان أعلنت خلاله مسؤوليتها عن عملية مستوطنة "كدوميم" "إذ تعلن مسؤليتها عن هذه العملية التي جاءت لتقول للوزير الصهيوني المجرم "سموتريتش" بأن القسام كاد أن يطرق عليك باب بيتك".

المصدر: RT