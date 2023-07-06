القسام توجه رسالة للوزير الإسرائيلي سموتريتش على خلفية عملية كدوميم: اليوم كدنا أن نطرق باب بيتك

وجهت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، رسالة إلى وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش.

وقالت كتائب القسام في بيان أعلنت خلاله مسؤوليتها عن عملية مستوطنة "كدوميم": "إذ تعلن مسؤليتها عن هذه العملية التي جاءت لتقول للوزير الصهيوني المجرم "سموتريتش" بأن القسام كاد أن يطرق عليك باب بيتك".

يشار إلى أن مستوطنة "كدوميم" يسكنها عدد من المسؤولين في حكومة اليمين الإسرائيلية، من بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش رئيس حزب "الصهيونية الدينية".

وقتل جندي إسرائيلي وأصيب مستوطن في هجوم نفذه أحد عناصر كتائب القسام في المستوطنة المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في مدينة قلقيلية.

وأوضحت "القسام" أن منفذ الهجوم يدعى أحمد ياسين هلال غيظان من قرية قبيا غرب رام الله.

وخاطبت سموتريتش بالقول: "نعد الاحتلال بالمزيد بقوة الله، فمن يزرع القتل والإجرام ضد أبناء شعبنا لن يحصد سوى الموت والرعب والهزيمة".

المصدر: RT