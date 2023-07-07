وزير الدفاع الإسرائيلي بحث عملية جنين مع نظيره الأمريكي

بحث وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، لويد أوستين، العملية الإسرائيلية في جنين بالضفة الغربية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية، يوم الخميس، أن غالانت أطلع أوستين على ما سماه "عملية محاربة الإرهاب الأخيرة التي أجرتها قوات الأمن الإسرائيلية في جنين".

وأضاف البيان أن غالانت أشار إلى "أهمية الدقة العالية في تحديد الإرهابيين والبنية التحتية الإرهابية والقضاء عليهم، بما في ذلك تدمير مستودعات الأسلحة وورش الإنتاج ومخابئ الإرهابيين".

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وأطلع غالانت الوزير الأمريكي على "إجراءات منع إلحاق الأضرار بالمدنيين" التي تم "اتخاذها" خلال العملية، مضيفا أن سكان جنين الذين يحوزون تصاريح العمل في إسرائيل، سمح لهم بمواصلة السفرات إلى إسرائيل خلال العملية.

وجاء في البيان أيضا أن "غالانت شكر الإدارة الأمريكية على الالتزام بضمان أمن إسرائيل" ودعمها لما وصفه بـ"حقها في الدفاع عن نفسها".

المصدر: تاس