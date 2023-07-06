غوتيريش تعليقا على أحداث جنين: إسرائيل تستخدم القوة المفرطة ضد الفلسطينيين

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن إسرائيل استخدمت القوة المفرطة في الأحداث الأخيرة على الأراضي الفلسطينية.

وقال غوتيريش للصحفيين، اليوم الخميس، إن "هذا يخص جميع من يستخدمون القوة المفرطة. ومن الواضح أن القوة المفرطة استخدمت من قبل إسرائيل في هذه الحالة".

وأضاف بالقول "كنت قلقا جدا إزاء الأحداث في جنين بالضفة الغربية المحتلة. وأدين بحزم أي عنف ضد المدنيين، بما في ذلك الأعمال الإرهابية".

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وأشار غوتيريش إلى أن "الضربات الجوية الإسرائيلية والعمليات البرية في مخيم اللاجئين المكتظ، أصبحت العنف الأكثر خطورة في الضفة الغربية منذ سنوات".

ودعا الأمين العام إسرائيل إلى تنفيذ التزاماتها وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك إظهار ضبط النفس واستخدام القوة بشكل متوازن. وأضاف قائلا "أدرك المخاوف المشروعة بشأن الأمن، لكن التصعيد ليس ردا، وهذا يؤدي فقط إلى مزيد من التصعيد وتشديد دوامة العنف وإراقة الدماء".

المصدر: تاس