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الجزائر.. وفاة 8 أشخاص وجرح 17 آخرين في حادث سير

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الجزائر.. وفاة 8 أشخاص وجرح 17 آخرين في حادث سير
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عاشت ولاية برج بوعريريج شرق الجزائر على وقع حادث مرور مأساوي، توفي فيه 8 أشخاص وجرح 17 آخرون بسبب انحراف حافلة لنقل المسافرين.

وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن "8 أشخاص لقوا حتفهم، يوم الأربعاء، وأصيب 17 شخصا آخرا في الحادث الذي وقع بولاية برج بوعريريج باتجاه الجزائر".

وأوضحت نفس المصادر أن الحادث ترتب عن انحراف حافلة لنقل المسافرين واصطدامها بالحاجز الحديدي للطريق السيار شرق غرب.

وأكد مركز الإعلام وتنسيق المرور بقيادة الدرك الوطني الجزائري أن "الحادث المميت تم تسجيله على الساعة 2 سـا و10 د"، مشيرا إلى أنه وقع على مستوى الطريق السيار شرق-غرب في شطره الرابط بين برج بوعريريج باتجاه الجزائر العاصمة.

وأضاف المصدر نفسه أن فصيلة الطريق السيار شرق-غرب للدرك الوطني فتحت تحقيقا في الحادث.

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المصدر: النهار الجزائرية

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