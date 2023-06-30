الجزائر.. معلومات مثيرة عن باتشيشي الذي توفي بعد سقوطه من جسر في ثاني أيام العيد بقسنطينة

كشفت المعلومات الجديدة أن الشاب الجزائري الذي توفي إثر سقوطه، من أعلى جسر "سيدي مسيد" في ولاية قسنطينة يشتهر بلقب باتشيشي، وهو لاعب كرة تدرّج بفئات شبابية لفريق مولودية قسنطينة.

واهتز سكان حي بوذراع صالح الواقع بمدينة قسنطينة، يوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، على وقع فاجعة وفاة الشاب معوش ونزناجي، البالغ من العمر 29 سنة، حيث تبيّن أيضا أن شقيقه أحد أبطال الجزائر والقارة السمراء الحاليين في رياضة الملاكمة.

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ولفظ ونزناجي أنفاسه الأخيرة، إثر سقوطه المفاجئ، من أعلى جسر سيدي مسيد، المعروف بتسمية "قنطرة السبيطار" (جسر المستشفى)، عندما كان الضحية أعلى الجسر يقوم بالتقاط صور تذكارية وفيديوهات مباشرة كما تعوّد على فعله، خاصة في أيام العيد في المناطق الخلابة لمدينته بغرض إرسالها إلى أصدقائه، قبل أن يفقد توازنه ويسقط على ارتفاع نحو 70 مترا، ما تسبب في وفاته في عين المكان.

وقد صدمت الحادثة أهل الشاب وأصدقائه، فقد كان الشغوف بالصور والفيديوهات وكرة القدم واللباس الرياضي، فضلا عن أنه سليل عائلة رياضية محترمة، حيث شارك شقيقه الأصغر هشام في البطولة العالمية للملاكمة في طشقند التي انتظمت شهر مايو الماضي، كما حصل في سنة 2019 على لقب بطل العرب في وزن 54 كيلوغرام في القاهرة، وسار على نهج شقيقه، ضحية الجسر، الذي اختص في كرة القدم.

المصدر: الشروق الجزائرية