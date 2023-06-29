وفاة شاب جزائري إثر سقوطه من أعلى جسر شمال شرق البلاد

لقي شاب جزائري يبلغ من العمر29 سنة، حتفه اليوم الخميس، إثر سقوطه من أعلى جسر "سيدي مسيد" في ولاية قسنطينة شمال شرق البلاد.

وتدخلت إسعافات الحماية المدنية لوسط مدينة قسنطينة مدعمة بفرقة الغطاسين في هذا الحادث مساء اليوم، حسب بيان صادر عنها.

وتعرض الشاب الذي يبلغ من العمر29 سنة، للسقوط من أعلى الجسر المذكور بعلو حوالي 70 متر، حيث وجد متوفى بعين المكان، فيما قامت فرقة الغطاسين بإنتشال جثته ونقلها لمصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي للولاية.

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المصدر: النهار الجزائرية