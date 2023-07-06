سويسرا تسلم مصر قطعة أثرية تعود لـ3400 عام

سلّمت مديرة المكتب الفيدرالي السويسري للثقافة، سفير مصر في سويسرا، وائل جاد، إحدى القطع الأثرية النادرة للغاية، وهي مجسم لجزء من رأس رمسيس الثاني، يعود تاريخه إلى أكثر من 3400 عام.

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وذكرت وزارة الخارجية المصرية على صفحتها الرسمية في شبكة "فيسبوك"، يوم الأربعاء، أن تسليم القطعة الاثرية يعكس استمرار التعاون والتنسيق الوثيق بين السفارة المصرية في بيرن، والمكتب الفيدرالي السويسري للثقافة، الذي سبق أن سلم للسفارة 7 قطع أثرية تنتمي للحضارة المصرية القديمة في أغسطس 2021، فضلا عن تمثال أثري آخر من البرونز للمعبودة إيزيس حاملة تحمل حورس الطفل في سبتمبر 2022، كما سلم 28 قطعة أثرية أخرى.

المصدر: RT