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عرض آثار مصر في روسيا (صور)

الثقافة والفن

عرض آثار مصر في روسيا (صور)
Reuters
توت عنخ آمون
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تستضيف مدينة سان بطرسبورغ الروسية أواخر هذا العام معرضا للمستنسخات الأثرية المصرية من وحدة إنتاج النماذج الأثرية بوزارة الآثار في مصر، لتعريف الشعب الروسي بالحضارة المصرية القديمة.

عرض آثار مصر في روسيا (صور)
RT
نماذج الآثار المعروضة
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وأوضح المدير التنفيذي لوحدة إنتاج النماذج الأثرية بوزارة الآثار المصرية عمرو الطيبي، أن هذا المعرض يأتي وسط اهتمام وإقبال واسع من المواطنين الروس للتعرف على الحضارة المصرية القديمة، مما يسهم في الترويج والتسويق لزيارة مصر والتعرف على معالمها الأثرية والسياحية.

عرض آثار مصر في روسيا (صور)
RT
الآثار

وأشار إلى أن هذا المعرض سوف يطوف عددا من المدن الروسية المختلفة بهدف إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من جمهور الشعب الروسي وخاصة الأطفال لزيارة المعرض والتعرف علي الحضارة المصرية القديمة من خلال مشاهدة عدد من أهم نماذج كنوز الآثار المصرية.

عرض آثار مصر في روسيا (صور)
RT
توت عنخ آمون

ويضم المعرض 77 نموذجا أثريا من نماذج الآثار المصرية، من بينها رأس للملك إخناتون من الحجر الجيري يبلغ ارتفاعها حوالي 1,5 متر، والتمثال النصفي للملكة نفرتيتي وعدد من النماذج المتميزة من مجموعة الملك توت عنخ آمون منها كرسي العرش، والعجلة الحربية، والقناع الذهبي المطعم بالأحجار شبه الكريمة، بالإضافة إلى بعض أدوات الصيد ومن أهمها علبة الصيد والتي تحمل رسومات ومناظر رائعة للصيد.

عرض آثار مصر في روسيا (صور)
RT
النماذج

المصدر: RT

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