 
مباشر

مصر تستعد لإنشاء ميدان جديد هو الأول من نوعه في العالم (صور)

أخبار العالم العربي

مصر تستعد لإنشاء ميدان جديد هو الأول من نوعه في العالم (صور)
ميدان المسلة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mfuc

أعلنت وسائل الإعلام المصرية عن تصميم عمل هندسي لأول ميدان مسلة معلق بالعالم في المتحف المصري الكبير، وهي مسلة الملك "رمسيس الثاني".

مصر تستعد لإنشاء ميدان جديد هو الأول من نوعه في العالم (صور)تصميم الميدان

وتبلغ مساحة التصميمات الهندسية الخاصة بميدان مسلة الملك رمسيس الثاني، والتي سيجرى إقامتها في المتحف المصري الكبير في البهو الخارجي، نحو 28 ألف متر مربع.

مصر تستعد لإنشاء ميدان جديد هو الأول من نوعه في العالم (صور)ميدان مسلة رمسيس الثاني

ومن الناحية الأثرية، اعتمد التصميم على إمكانية رؤية خرطوش الملك رمسيس الثاني الموجود أسفل قاعده بدن المسلة، والذي ظل بعيدا عن الأنظار ما يقرب من 3500 عام تقريبا، ومن خلال التصميم، يمكن لزائر ميدان المسلة الدخول إلى قاعدتها لرؤية القاعدة الأثرية أسفله، وبالنظر إلى أعلى يمكن رؤية خرطوش الملك رمسيس الثاني في بانوراما تخطف الأبصار.

مصر تستعد لإنشاء ميدان جديد هو الأول من نوعه في العالم (صور)الميدان من الداخل

ومن الناحية الهندسية، سيكون التصميم فريدا من نوعه في العالم بحيث تكون المسلة معلقة على أربعة أعمدة مع مراعاة الأحمال والاهتزازات على جسم المسلة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مهرجان أكتوبر.. الآلاف يشاهدون عروض الأزياء التقليدية بألمانيا