مصر تستعد لإنشاء ميدان جديد هو الأول من نوعه في العالم (صور)

أعلنت وسائل الإعلام المصرية عن تصميم عمل هندسي لأول ميدان مسلة معلق بالعالم في المتحف المصري الكبير، وهي مسلة الملك "رمسيس الثاني".

وتبلغ مساحة التصميمات الهندسية الخاصة بميدان مسلة الملك رمسيس الثاني، والتي سيجرى إقامتها في المتحف المصري الكبير في البهو الخارجي، نحو 28 ألف متر مربع.

ومن الناحية الأثرية، اعتمد التصميم على إمكانية رؤية خرطوش الملك رمسيس الثاني الموجود أسفل قاعده بدن المسلة، والذي ظل بعيدا عن الأنظار ما يقرب من 3500 عام تقريبا، ومن خلال التصميم، يمكن لزائر ميدان المسلة الدخول إلى قاعدتها لرؤية القاعدة الأثرية أسفله، وبالنظر إلى أعلى يمكن رؤية خرطوش الملك رمسيس الثاني في بانوراما تخطف الأبصار.

ومن الناحية الهندسية، سيكون التصميم فريدا من نوعه في العالم بحيث تكون المسلة معلقة على أربعة أعمدة مع مراعاة الأحمال والاهتزازات على جسم المسلة.

المصدر: وكالات