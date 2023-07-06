محكمة إسرائيلية تبرئ شرطيا إسرائيليا قتل فتى فلسطينيا من ذوي الاحتياجات الخاصة

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن المحكمة المركزية في القدس قررت اليوم الخميس تبرئة الشرطي في قوات حرس الحدود الذي قتل الفلسطيني إياد الحلاق قبل 3 أعوام.

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وخلصت قاضية المحكمة إلى أن الشرطي القاتل كان في حادثة معقدة، حيث رصدت كاميرات المراقبة الحلاق وكان يحمل ما يشبه السلاح، مشيرة إلى أن الشرطي لم يكن يعرف بأن الحلاق من ذوي الاحتياجات الخاصة.

يذكر أن إياد الحلاق البالغ من العمر 32 عاما، مصاب بالتوحد، كان في طريقه من منزله في حي وادي الجوز إلى المؤسسة التي يتعلم بها في البلدة القديمة للقدس.

وقام الشرطي الإسرائيلي بقتل الفتى الحلاق عند مروره من باب الأسباط في القدس، بعد أن تم إبلاغه عبر شبكة الاتصالات الخاصة بخصوصه، وعند رؤية الشرطي القاتل له قام بإطلاق النار تجاهه.

المصدر: "يديعوت أحرونوت"