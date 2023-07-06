الجيش الإسرائيلي دمر 800 منزل خلال العملية العسكرية في جنين ومخيمها

قامت وزارة الأشغال الفلسطينية بعملية حصر أولية للأضرار التي خلفتها العملية العسكرية الإسرائيلية على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية.

ووثقت وزارة الأشغال تدمير القوات الإسرائيلية 300 منزل بشكل كلي ونحو 500 منزل بشكل جزئي.

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من جانبها، أعلنت بلدية جنين أن الجيش الإسرائيلي تعمد خلال العملية العسكرية تدمير شبكات المياه والصرف الصحي وإلحاق الدمار بالمنشآت العامة.

وأكدت البلدية أنها تبذل كل جهد من أجل تشغيل شبكات المياه وإعادة عملية ضخها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء انتهاء عملية عسكرية دامت يومين في جنين شمال الضفة الغربية قتل فيها 12 فلسطينيا وجندي إسرائيلي.

وشهدت جنين دمارا للمساكن والمحال وتهجيرا للأهالي، بعد أن شنت القوات الإسرائيلية فجر الاثنين عملية اقتحام وصفت بـ"الأضخم منذ 20 عاما" لمخيم جنين.

وفي الأول للعملية العسكرية الإسرائيلية نشر نشطاء فلسطينيون مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وثق عملية تدمير ممنهجة لطريق معبدة بجرافة.

وقالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي يحاول فصل مخيم جنين عن محيطه من خلال تجريف الطرقات وإقامة السواتر.

وأضافت هذه المصادر أن جزءا من العملية العسكرية يستهدف البنية التحتية لجنين ومخيمها وهناك رغبة إسرائيلية واضحة للانتقام من المخيم.

المصدر: وكالات