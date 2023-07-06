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القضاء العراقي يصدر قرارا بحق حارق القرآن (وثيقة)

أخبار العالم العربي

القضاء العراقي يصدر قرارا بحق حارق القرآن (وثيقة)
سلوان موميكا
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أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، مذكرة قبض بحق سلوان موميكا، الذي أحرق القرآن مؤخرا في العاصمة السويدية ستوكهولم.

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وكشفت وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية وحصلت عليها RT وجاء فيها: "عاجل جدا، إلى مديرية الشرطة العربية والدولية، نرفق طيا نشرة المعلومات ومذكرة أمر القبض الخاصة بالمتهم سلوان صباح متي موميكا، لملاحقته خارج العراق عن التهمة المسندة إليه وفق أحكام المادة (1/372) من قانون العقوبات العراقي.

القضاء العراقي يصدر قرارا بحق حارق القرآن (وثيقة)

المصدر: RT

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